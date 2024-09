Basket Serie B, la campagna al secondo giorno non delude. Adamant, gli abbonati raggiungono quota 259 Ferrara Basket ha già superato le 250 tessere di abbonamento in due giorni di campagna, dimostrando la passione per il basket in città. La promozione "In & Young" coinvolge anche i bambini. L'obiettivo di 500 tessere sembra raggiungibile. La vendita libera inizierà sabato con prezzi leggermente più alti ma con sconti per gruppi. L'entusiasmo è alto in vista del quadrangolare "City Of Ferrara" del weekend alla Bondi Arena.