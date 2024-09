Pallacanestro Coppa Toscana di Serie C. Black out per dieci minuti. L’avventura della Folgore si conclude al primo turno

Finisce al primo turno l’avventura in Coppa Toscana di Serie C per la Folgore Fucecchio Selleria Boldrini, uscita sconfitta per 64-54 dall’ottavo di finale sul campo del quotato San Vincenzo. I ragazzi di Coach Pistolesi (nella foto) hanno mostrato incoraggianti passi avanti rispetto alle amichevoli di qualche settimana fa, ma hanno pagato a caro prezzo un balck-out a cavallo tra il terzo e il quarto tempo.

Dieci minuti complessivi in cui i biancoverdi non sono riusciti a trovare la via del canestro, permettendo così ai ai padroni di casa di scavare quel solco di dieci punti che poi San Vincenzo è stato bravo a difendere fino alla sirena. Un match che in casa Folgore ha evidenziato ancora una volta come la fase difensiva sia già su ottimi livelli, sia dentro che fuori area, mentre c’è ancora da crescere molto in quella offensiva. Coach Pistolesi, comunque, ha ancora dieci giorni di lavoro per preparare al meglio la squadra in vista dell’esordio in campionato del 6 ottobre in casa contro l’Union Prato.