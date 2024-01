Basket serie B - La frenata alla cessione nel fine settimana. Il centro De Gregori resta all’OraSì

Tommaso De Gregori resta all’OraSì. La cessione del pivot a Legnano è saltata nel week end, in quanto Ravenna non ha dato il nullaosta finale per il trasferimento del giocatore che si era già accordato con il club lombardo. La frenata è arrivata a causa del mancato accordo tra le parti sulla buonuscita economica che i ravennati chiedevano a Legnano, ma anche perché la dirigenza non voleva correre il rischio di impiegare troppo tempo per cercare il sostituto, visto che Ly-Lee (in pole position per prendere il posto di De Gregori) è ancora ‘bloccato’ da Ozzano che sta cercando senza fretta un giocatore che possa prendere il suo posto. Il mercato dell’OraSì può dunque definirsi chiuso, a patto che non ci siano giocatori scontenti che chiedano di essere ceduti. Intanto sta continuando la prevendita on line per il derby tra OraSì e Blacks in programma domenica alle 18 al PalaCosta. Questi i prezzi dei biglietti acquistabili su VivaTicket: intero 12 euro; ridotto under 18 e Universitari 7. La Tribuna Nord sarà riservata ai tifosi locali mentre gli ospiti saranno nella Tribuna Sud. Sugli spalti è previsto il tutto esaurito.