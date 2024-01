Basket serie B, la prossima trasferta contro l’ex Cento Giordani. Ferrara, ora c’è Castello

Ferrara Basket torna questa mattina in palestra per preparare l’impegno esterno di domenica a Castel San Pietro, forte dei due successi consecutivi colti sotto la guida di coach Benedetto, la cui impronta potrà vedersi ancora di più d’ora in avanti, considerato che Ferrara affronterà per la prima volta dall’arrivo del tecnico calabrese una settimana tipo di allenamenti. Il successo di Cernusco ha dato fiducia al gruppo biancazzurro, che è tornato in corsa per un posto tra le prime quattro, visti i due punti di distacco da Pizzighettone e Cremona. L’obiettivo ora è quello di trovare la continuità che fin qui non c’è mai stata, perché Ferrara non ha mai vinto tre partite consecutive e la partita di domenica contro la non irresistibile Olimpia Castello diventa una ghiotta occasione per allungare il filotto positivo. In attesa di riscontri dal mercato, dove il diesse Pulidori resta vigile ma non ha ancora affondato il colpo nonostante piacciano diversi profili, Ferrara conta di recuperare Matteo Cattani, che da oggi dovrebbe gradualmente riprendere a lavorare in gruppo per tornare a disposizione di coach Benedetto già da domenica (nella foto Porfilio).

j.c.