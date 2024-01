Basket Serie B. La Rimadesio vola a Caserta: vittoria obbligata con gli ultimi

Partita da non fallire assolutamente se si vuole risalire (in fretta) la china per la Rimadesio che questa sera sarà impegnata ad Aversa contro il fanalino di coda JuveCaserta. Palla a due alle 20.30, squadra in volo verso la Campania in mattinata con l’incognita di Guglielmo Sodero che in settimana non si è potuto allenare per problemi di carattere personale. Coach Gallazzi solo all’ultimo saprà se per la seconda volta in questa stagione potrà avere a disposizione l’intero organico oppure no dopo il rientro, vincente, a Montecatini sia di Fumagalli che di capitan Mazzoleni. I campani in classifica hanno appena 2 punti frutto della vittoria dello scorso ottobre contro Salerno. In pratica hanno collezionato 15 ko consecutivi, ma Gallazzi non si fida. "Ho cercato di far capire ai ragazzi che è in arrivo una partita complicata come tutte le altre in questo torneo. Non vincono da tanto e quando incontri squadre così, la trappola sempre è dietro l’angolo".

Ro.San.