Basket serie B. La Sba sconfitta a San Miniato. Jankovic non basta

AREZZO

Altra trasferta e altra sconfitta per la Amen Bc Servizi Arezzo, che ieri non è riuscita nell’impresa di espugnare il Pala Crédit Agricole di San Miniato, pur restando in partita fino alla sirena contro la terza forza del girone B di serie B interzonale. Decisiva la sterilità offensiva nell’ultimo quarto, quando gli amaranto sono riusciti a segnare solo nove punti, consentendo alla Etrusca di allungare fino al 71-64 finale. Nel primo quarto i padroni di casa conducono le operazioni (22-17), ma la Sba è viva e nel secondo parziale ricuce due lunghezze (39-36).

La sfida resta in totale equilibrio anche nel terzo parziale, terminato con 19 punti per parte, poi nell’ultimo quarto prevale la difesa dei pisani, che concede le briciole al quintetto di Evangelisti. Per gli amaranto, da rimarcare la buona prova di Jankovic, leader per punti (15). Per la volata salvezza ora servirà tornare al successo al PalaEstra contro Serravalle, in un autentico scontro diretto, domenica 28 alle ore 18.