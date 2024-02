BASKET SERIE B. La Sba tenta l’impresa a Lucca. Obiettivo salvezza per Evangelisti La Amen Bc Servizi Arezzo cerca punti cruciali contro Lucca per evitare i playout. La squadra di Evangelisti è sfavorita, ma darà tutto per la salvezza diretta. Appuntamento domani alle 18 al PalaTagliate di Lucca.