Basket serie B, la sfida di domani può valere il primato. Tra Ferrara e Sangiorgese big match e filosofie a confronto

Sarà uno scontro tra due filosofie opposte, tra la miglior difesa e il miglior attacco del campionato, e tra due candidate – forse le più accreditate in estate – ai primi due posti in classifica nel girone.

Per vincere sul campo della Sangiorgese, Ferrara Basket dovrà mettere in mostra il solito effervescente attacco ma al contempo mostrare miglioramenti in difesa.

"Non è stata una settimana contraddistinta dalla continuità – spiega il vice allenatore biancazzurro Marco Castaldi –, purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con qualche acciacco fisico, su tutti quello di Romondia, che è rimasto fermo un paio di giorni a causa di un vecchio problema all’inserzione dell’adduttore che si è riacutizzato.

In più Yarbanga ha accusato un malessere gastrointestinale, per fortuna risolto, e Marchini continua ad allenarsi a sprazzi nella gestione della sua fascite plantare. Domani sarà una partita importante, affronteremo un avversario di livello, vengono da due sconfitte di fila ma hanno un roster di assoluta qualità: ci sono giocatori che potrebbero ben figurare in Serie B, penso a Carnovali e Bianchi, entrambi reduci da esperienze anche in A2.

Al momento la Sangiorgese è la miglior difesa del campionato, fanno della grande intensità la loro forza".

C’è curiosità di capire su che binari si metterà la sfida, visti i due sistemi di gioco opposti: Sangiorgese miglior difesa, Ferrara miglior attacco. "Dobbiamo dare continuità alle due vittorie in casa, contro un’avversaria che è accreditata ad arrivare fino in fondo.

Loro gioverebbero sicuramente dal tenere il punteggio basso, ma se noi siamo in una giornata "normale" sul piano offensivo avranno tanti buchi da coprire.

Sarà uno scontro tra due sistemi completamente differenti, che in questo momento sono agli antipodi.

Chi vincerà? Probabilmente chi farà meno errori grossolani – commenta Castaldi –, dalla palla persa stupida all’appoggio sbagliato in contropiede.

Noi puntiamo sulle qualità offensive, ma come dice coach Furlani per vincere domani avremo bisogno di essere credibili in difesa".

Ferrara è alla ricerca del suo primo sorriso esterno e vuole cancellare il brutto finale di Fidenza, dimostrando di essere cresciuta soprattutto nella solidità mentale.

Non sarà facile, perché dopo un avvio fatto di sei successi consecutivi, la Sangiorgese è reduce da due stop di fila e certamente vorrà rimettersi in marcia: per i biancazzurri, però, è l’occasione per dare il primo segnale al campionato.

