Basket serie B. La Tarros Spezia di scena a Lucca

Tarros oggi a Lucca nella trasferta più vicina del campionato (PalaTagliate ore 18, arbitri Michele Forte di Siena e Lorenzo Nocchi di Vicopisano). I toscani nelle ultime due uscite hanno piazzato due colpi mica da ridere, battendo le due capolista, prima Cecina in casa e poi andando a sbancare il campo della Virtus Siena 4 giorni fa. I ragazzi di coach Olivieri sono attualmente appaiati in classifica agli spezzini (oltre a Legnaia) sul 6° gradino con una partita in meno. La Tarros ora che è tornata al completo vorrà dimostrare di valere le prime delle classe sebbene vincere in trasferta contro una squadra in piena fiducia non è mai semplice, anzi; nel tentativo di cercare di bissare il netto successo dell’andata che oltre a garantirle una certezza quasi matematica nella B Interregionale anche la prossima stagione, la proietterebbe in un tentativo estremo di raggiungere uno dei primi 4 posti.

Gianni Salis