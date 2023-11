Basket serie b. L’Abc non si sblocca. Lo scontro diretto va al Serravalle

Abc

82

serravalle

89

ABC CASTELFIORENTINO: Malkic 10, Rosi 2, Lazzeri, Lilli n.e., Corbinelli 21, Pucci 7, Viviani n.e., Scali 21, Nepi 10, Cantini 3, Nannipieri 8, Delli Carri n.e. All. Angiolini.

SERRAVALLE SCRIVIA: Gay 9, Rossi 14, Avino, Taverna 32, Razic 3, Tava 12, Ruiu n.e., Corino 13, Pavone 6. All.Gatti .

Arbitri: Antonelli di Spoleto e Pedini di Corciano.

Parziali: 26-22; 42-43; 62-64.

CASTELFIORENTINO – Ancora una sconfitta per l’Abc Solettificio Manetti che non riesce a sbloccarsi nemmeno nello scontro diretto del Pala Betti contro Serravalle Scrivia. Un ko che matura ancora una volta nei minuti conclusivi di un match filato via sui binari dell’equilibrio, con le due squadre che si sono costantemente alternate al comando. Decisivo, a 200 secondi dalla sirena, il mini break piemontese che gira la sfida e fa partire i titoli di coda.