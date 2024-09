Basket Serie B. L’Adamant travolge Padova e porta a casa il torneo. La squadra di Benedetto domina e strappa applausi

adamant ferrara

81

petrarca padova

62

ADAMANT : Dioli 7, Cazzanti, Sackey 5, Drigo 10, Santiago 9, Tio 4, Solaroli 15, Turini 12, Ballabio 9, Braga 4, Marchini 6. All. Benedetto.

PETRARCA PADOVA: Manganotti, D’Argento, Pauro 3, Birra 5, Ragagnin 7, Coppo 5, Elardo 4, Pavan 9, Pendin, Bevilacqua 11, Mwambila 6, Zampieri 14. All. Cilio.

Parziali: 17-17; 48-27; 70-48.

L’Adamant travolge il Petrarca Padova e si porta a casa il quadrangolare "City of Ferrara", mettendo in mostra una superiorità disarmante e divertendo le 300 persone accorse alla Bondi Arena. Nella finale c’è storia solo per un quarto, poi Ferrara decide di accelerare e il divario con gli avversari è decisamente ampio: buone cose da tutti, ma una menzione per il trio Solaroli-Santiago-Turini, trascinatori della squadra. Partenza contratta dell’Adamant, ancora poco precisa al tiro e punita da un paio di triple del Petrarca, che a metà primo quarto conduce 10-3. Ferrara perde diversi palloni in attacco, ed è anche sfortunata in alcune situazioni, ci pensa allora Santiago a mettere in moto i biancazzurri, che prendono coraggio anche da una buona difesa: al 10’ è 17-17, poi l’Adamant trova il primo vantaggio di serata coi due liberi di Marchini. In quattro minuti la truppa di Benedetto piazza un break di 12-0 che spacca la gara in due, targato soprattutto Solaroli (nella foto): l’esterno imolese si fa valere in entrambe le metà campo, e senza neppure fare troppa fatica Ferrara allunga al 16’ fino al 34-18.

Seconda frazione davvero di alto livello per l’Adamant, che difende alla morte e in attacco ritrova il ritmo dei giorni migliori: il primo tempo si chiude con un assist pazzesco dietro la schiena di Santiago per Braga, che può solo appoggiare al vetro il 48-27 dell’intervallo. Ferrara è letteralmente devastante in transizione, e tutto nasce da un’intensità difensiva veramente altissima, che fa scatenare Santiago e compagni: al 23’ è 55-32, al 30’ è 70-48 con la partita già da tempo in archivio. L’ultima frazione è una passerella per l’Adamant, che a cinque giorni dall’esordio in campionato a Gorizia può dirsi pronta a dare battaglia, consapevole di avere una marcia in più se riesce ad esprimere appieno tutte le sue potenzialità.

Jacopo Cavallini