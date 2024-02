Basket serie B, l’anticipo stasera alle 21. Ferrara, spareggio a Cremona. Match che vale il quarto posto

Dal risultato dello "spareggio" di stasera (ore 21) a Cremona passerà molto del prosieguo della stagione di Ferrara Basket 2018, che in caso di successo sarà quarta e parteciperà al Play-In Gold incrociando le prime quattro del girone veneto-friulano, mentre in caso di sconfitta prenderà parte al Play-In Silver da quinta in classifica. Non è stata una settimana ideale di lavoro per il gruppo di coach Benedetto, che da mercoledì ha dovuto traslocare a Consandolo a causa della manifestazione di hockey alla Bondi Arena ed è poi stata costretta a fare i conti coi problemi fisici di Riccardo Ballabio, vittima di una fastidiosa borsite al tendine della caviglia destra.

Il play biancazzurro non è al meglio, ma questa sera sarà a disposizione dello staff tecnico: "Sicuramente avrei preferito vivere una settimana differente – commenta il tecnico Giovanni Benedetto –, per fortuna il problema di Ballabio non è grave ma il ragazzo continua a sentire dolore e ciò non gli permette di stare sereno. Non sappiamo che tipo di autonomia avrà stasera, il fatto di esserci allenati su un parquet diverso dal solito probabilmente ha riacutizzato un fastidio che già si protraeva da tempo e che eravamo riusciti a gestire".

Con un Ballabio non al 100% della condizione, sarà il giovane Romondia ad avere tanti minuti sul parquet: "E’ in crescita, lo rimprovero spesso perché penso abbia un talento che ancora deve riuscire ad esprimere del tutto – spiega Benedetto –, ma di certo stasera non gli metterò ulteriore pressione addosso. Per crescere è giusto che faccia i suoi errori, ma ultimamente sta migliorando giorno dopo giorno".

Da cosa passerà un eventuale successo dei biancazzurri a Cremona? "Di qualità ne abbiamo e pure tanta – chiosa il coach di Ferrara –, ci auguriamo di poter preservare il numero di falli di Marchini perché sugli esterni, a maggior ragione con gli acciacchi di Ballabio, la coperta è abbastanza corta".

Un ultimo sforzo per agguantare il quarto posto poi si tornerà a parlare di mercato: da qui al 28 febbraio, nonostante il primo obiettivo Tommasini sia sfumato, l’arrivo di un giocatore resta comunque altamente probabile al fine di puntellare un roster che con un’aggiunta importante può giocarsela fino in fondo. Tra gli avversari, pericolo pubblico l’ex centese Marco Bona, probabilmente il miglior giocatore di questo girone, e pericolosissimo anche l’esterno under Vecchiola, giocatore della Vanoli Cremona che sta giocando da protagonista e che già all’andata fu protagonista nel successo dei lombardi al palasport.

Jacopo Cavallini