Basket serie B. L’Etrusca si inchina alla capolista Saronno

Sconfitta per l’Etrusca Basket La Patrie San Miniato che cede 68-72 al cospetto della capolista Saronno vincente sul parquet del Pala Crédit Agricole nella seconda giornata di ritorno della fase Gold-In. Ai padroni di casa, sostenuti dal pubblico biancorosso, resta l’amaro in bocca per aver lottato a viso aperto per tutta la durata del match contro il blasonato team lombardo desideroso di rifarsi dalla sconfitta incassata nella gara di andata. Match che scorre nel più perfetto equilibrio fino agli istanti finali quando alcune mosse "ingenue" dei locali permettono agli avversari di passare al comando e di festeggiare i due punti confermandosi al comando della classifica con 18. "C’è rammarico veniamo da un periodo difficile a livello di allenamenti, avevamo recuperato Jovanovic e anche Ndour – dice coach Gabriele Martelloni - affrontavamo Saronno al completo, ma dopo una settimana difficile che non ci ha permesso di replicare la prestazione vincente dell’andata. Per la compagine sanminiatese adesso si assottigliano notevolmente le chance di chiudere al sesto posto per accedere ai play off. La rivale Virtus Siena vince agilmente sul Gazzada e passa a doppia cifra contro gli 8 punti del biancorossi.