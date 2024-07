Basket Serie B, l’Halley conferma lo staff tecnico e poi aggiunge la novità Palantrani

Una conferma e un nuovo arrivo per lo staff tecnico della Halley Matelica che ha già confermato coach Antonio Trullo. Luca D’Angelo continuerà a ricoprire il ruolo di vice, Giorgio Palantrani sarà il nuovo assistente allenatore. Quest’ultimo è noto nel mondo del basket come giocatore, dopo una lunga carriera in C che l’ha portato a vestire canotte importanti come quelle di Alba Adriatica, Porto Sant’Elpidio, Giulianova, Campli e Teramo. Da qualche anno ha iniziato con successo il percorso da allenatore nelle file della Teramo a Spicchi, prima a livello giovanile e poi in prima squadra in serie B al fianco di coach Andrea Gabrielli e poi di Massimo Gramenzi. "Di D’Angelo non posso che essere soddisfatto, è stato fondamentale nell’affiancarmi durante la scorsa stagione per cui – spiega Trullo – la sua permanenza è stata una scelta logica. Per quanto riguarda l’inserimento di Palantrani, volevo una figura che potesse arricchire lo staff non solo sotto il profilo tecnico-tattico, ma che portasse con sé l’esperienza di essere stato di recente un giocatore. Giorgio unisce queste due dimensioni alla perfezione".

m. g.