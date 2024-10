Basket serie B - L’impegno alle 18 a Lumezzane. Blacks, domenica occhio all’ala Amici

Galvanizzati dalle tre vittorie consecutive e dal primo posto della classifica occupato da imbattuti, i Blacks si stanno preparando per la trasferta di domenica in casa della Luxarm Lumezzane, altra formazione che non ha ancora perso in stagione. Le due squadre sono partite in estate con il ruolo di possibili outsider per la corsa ai primi sei posti (quest’anno gli ultimi due pass per i playoff saranno assegnati con i playin) e sono state costruite con filosofie simili. Faenza ha iniziato un nuovo progetto che fino ad ora ha dato buoni frutti rivoluzionando il roster e anche Lumezzane ha inserito cinque pedine nell’organico che lo scorso anno ha conquistato la salvezza diretta nella prima stagione in serie B Nazionale, affidando la guida tecnica a Luciano Nunzi. Il mercato ha portato la guardiaala Alessandro Amici, giocatore che per oltre dieci anni ha giocato in A2 e famoso per il carattere piuttosto fumantino, già fattosi valere con 22,7 punti di media in tre gare e insieme a lui sono arrivati la guardia Baldini e il centro Varaschin, a rinforzare altre due zone importanti del campo. Lo straniero è ancora il lettone Vitols, assente nelle prime due giornate, ma autore di 21 punti domenica scorsa a Ragusa nel suo debutto in campionato.

Lumezzane è dunque un gruppo che si conosce molto bene e che in casa ha già battuto Agrigento, una delle pretendenti alle prime posizioni, e dunque i Blacks dovranno curare ogni minimo particolare come hanno fatto domenica scorso nella vittoria con Treviglio Brianza. In Lombardia inizierà una settimana di fuoco per i Raggisolaris, che ritorneranno in campo mercoledì 16 alle 20.30 al PalaCattani nel sentito derby con la Virtus Imola (biglietti già in vendita su Live Ticket), mentre sabato 19 alle 21 faranno visita ad Omegna.

l.d.f.