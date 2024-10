Basket serie B. L’OraSì dai complimenti vuole passare alla prima vittoria

A caccia della prima vittoria. Galvanizzata dall’ottima prestazione contro Ruvo di Puglia, l’OraSì cercherà questa sera i primi due punti della stagione, ma non dovrà sottovalutare la Virtus Cassino che si presenterà alle 20.30 al PalaCosta. I laziali, visti dagli addetti ai lavori come tra i maggiori candidati a disputare i playout rischiando anche la retrocessione diretta, hanno esordito con una grande prestazione, perdendo di soli due punti in casa contro la corazzata Herons Montecatini dopo un supplementare. Mattatore è stata l’ala tedesca Beck, autore di 17 punti, uno dei migliori realizzatori della squadra insieme a Teghini e a Riva. Cassino è una squadra giovane che dovrà costruirsi la salvezza davanti al proprio pubblico e proprio per questo motivo, i giallorossi non possono farsi sfuggire la vittoria. "Ci presentiamo con l’umore positivo nonostante la sconfitta con Ruvo di Puglia – sottolinea coach Andrea Gabrielli – perché abbiamo giocato una buona partita, mostrando di aver lavorato bene nel precampionato. Cassino è una squadra che nella prima giornata ha disputato un’ottima gara, sfiorando la vittoria contro una squadra forte come gli Herons Montecatini. Troveremo quindi un gruppo in fiducia, che ruota molto i giocatori ed ha tanti punti di riferimento che possono essere pericolosi se non marcati a dovere". Difficile dire cosa l’OraSì debba fare di meglio rispetto alla gara di domenica, dove è stata quasi perfetta. "Abbiamo giocato bene in attacco e anche in difesa dove però le loro individualità hanno fatto la differenza soprattutto nell’ultimo quarto. Dobbiamo quindi continuare con questo atteggiamento, passandoci molto la palla e aiutandoci in difesa, seguendo fino in fondo il piano partita come è accaduto a Ruvo di Puglia. Con Cassino vogliamo ben figurare perché debuttiamo davanti ai nostri tifosi e in un girone come il nostro, il fattore campo dovrà essere determinante. Siamo molto motivati e desiderosi di riscattarci e sono certo che giocheremo una buona partita".

l.d.f.