Basket serie B. Lotesoriere: "Blacks, ora voglio continuità»

Ci voleva la capolista Ruvo di Puglia per far mostrare ai Blacks il loro volto migliore. Sembra assurdo, ma quando i faentini incrociano i pugliesi arrivano qusi sempre vittorie, come dimostrano l’8-2 nelle sfide andate in scena dal maggio 2022. Lasciando da parte le statistiche, la prestazione dei Blacks di mercoledì è stata da applausi, con una difesa che ha concesso pochissimo ad uno dei migliori attacchi del girone e soltanto 6 punti a Jackson, miglior straniero della B Nazionale, che pochi giorni prima ne aveva segnati 34. Questa vittoria è inoltre una grande iniezione di fiducia per la squadra in vista delle prossime due trasferte a Bisceglie e a Roseto "È stata una grandissima partita da parte dei ragazzi – sottolinea coach Alessandro Lotesoriere – che l’hanno ben interpretata mostrando sempre il giusto atteggiamento e con grande voglia di vincere. Tenere Ruvo di Puglia a 29 punti all’intervallo e a 60 a 4’28’’ dalla fine è qualcosa di incredibile poi però da nostre palle perse nostre sono nati alcuni loro canestri in transizione che li hanno rivitalizzati. Vincerla punto a punto dispiace perché meritavamo uno scarto maggiore per quello che si era visto in campo, ma ci ha dato grande forza mentale perché non abbiamo mai avuto paura contro la prima della classe, facendo scelte giuste e tenendo bene in difesa. L’unica cosa da rivedere sono le 17 palle perse che sono state tante e hanno messo in pericolo l’ottimo lavoro che la squadra aveva fatto". Ora i Blacks sono focalizzati su Bisceglie, in corsa per evitare i playout, ma molto temibile e da non sottovalutare. "La vittoria con Ruvo di Puglia avrà valore solo se sapremo darle continuità domenica a Bisceglie".

l.d.f.