Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl vuole abbattere il gigante Gulliver

L’obiettivo è trasformarsi in lillipuziani: non per la statura, ma perché, nel romanzo di Jonathan Swift, sconfissero... Gulliver. Questa sera alle 20.30, al "Palatagliate" (arbitri Rossetti e Cavasin di Rosignano) Bcl affronta proprio Gulliver Derthona nella seconda giornata della seconda fase, i play-off in "Gold" della "B" interregionale. Si gioca di lunedì perché i piemontesi erano impegnati ieri, domenica, contro Olimpia Milano (che ha vinto) nelle finali nazionali Under 19.

Ci sarà Drocker, espulso per doppio tecnico a Gazzada nel turno precedente, perché, con la nuova regola, non scatta la squalifica. Assente, invece, ancora Vignali, infortunato. Dopo il blitz in terra varesina all’esordio, è necessaria la vittoria per proseguire il cammino verso la qualificazione al barrage finale per la promozione in "B" nazionale.

Derthona è reduce dal 53-71 subìto in casa dall’Etrusca San Miniato e si trova all’ultimo posto (con Quarrata) della classifica che tiene conto pure dei risultati delle prima parte di stagione, con soli 6 punti. Ma, siccome passano le prime otto, l’ottavo posto è distante soltanto due lunghezze. Quindi la franchigia di Tortona venderà cara la pelle, come si suol dire.

I biancorossi di coach Olivieri, invece, procedono a gonfie vele in seconda posizione, a quota 18. Sono dieci i punti di vantaggio sul nono posto per Barsanti e compagni: ce ne sono 22 a disposizione, visto che mancano 11 partite per completare questa seconda fase. La formazione guidata da coach Ansaloni è, in pratica, il laboratorio giovanile per la compagine che milita in serie "A". Barsanti e compagni avranno, poi, il match con Pavia (ex club di serie "A"), in trasferta, domenica prossima; poi due match casalinghi che potrebbero determinare la qualificazione matematica alla terza fase, con Borgomanero (nel turno infrasettimanale del 12 marzo) e Casale (altra ex nobile della massima serie). Questo prima di chiudere il girone di andata con il big-match: lo scontro diretto di Oleggio che guida la classifica. Al termine di queste gare si potrà fare un bilancio.

Intanto, al termine dell’allenamento del sabato mattina, tutta la squadra, lo staff e la dirigenza del Bcl si sono recati presso la ex Cavallerizza, in piazzale Verdi, per un importante appuntamento con Simone Pellico, il curatore di una più belle mostre presentate nei locali della Cavallerizza. Un omaggio a Giacomo Puccini,al quale il Bcl non poteva sottrarsi, tanto è forte il suo legame con il territorio.

Massimo Stefanini