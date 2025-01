Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl batte la Virtus al fotofinish e resta primo

Bcl 70STOSA VIRTUS SIENA 69

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Lippi 8, Dubois 14, Barsanti, Simonetti 3, Tempestini 5, Del Debbio 10, Vignali 12, Pierini, Candigliota, Trentin 16. All.: Olivieri.

STOSA CUCINE VIRTUS SIENA: Bartoletti 4, Del Maso 2, Joksimovic, Zocca 9, Olleia 4, Costantini 10, Calvellini 12, Giannoli 10, Braccagni 9, Guerra 9, Chellini. All.: Evangelisti.

Arbitri: Nocchi di Vicopisano e Sposito di Livorno.

Note: parziali 6-13, 30-36, 52-46.

LUCCA - Decima vittoria nelle ultime undici giocate per Bcl che risponde, così, al successo nell’anticipo di San Miniato e mantiene il primato in classifica. E c’è già un verdetto a livello matematico: battendo la Mens Sana Siena domenica prossima, la truppa di coach Olivieri sarà sicura di entrare nelle prime sei che si qualificano per la seconda fase.

Con la Virtus si sapeva che sarebbe stata dura. C’era da smaltire la sosta e i rappresentanti della città del Palio hanno venduto cara la pelle. Non è un refuso il primo parziale che trovate nelle note: nei primi 10’ in due 19 punti appena: 6 per Lucca, 13 per Siena. Poi Olleia e compagni vanno avanti di sei all’intervallo lungo. Ma qui parte la riscossa di Del Debbio e compagni.

La Stosa segna 16 punti in 15’, tra terzo periodo e l’avvio dell’ultimo segmento di gara. Nel terzo si completa la rimonta e nel quarto Bcl sembra controllare. Dubois, con un canestro più libero aggiuntivo e un Vignali super – che nell’ultimo periodo segna tre canestri di puro cashmere – , portano avanti Bcl. Sull’altro fronte Olleia e Gianoli non si arrendono: 66-60 al 37’. Senesi con la zone-press, ma in bonus. Calbellini accorcia con un layout su assist di Olleia: 66-62 al 38’. Per gli ospiti out per infortunio Bracagni. Tripla di Del Debbio che subisce pure fallo da Calbellini e arriva, così, il gioco da quattro punti. Gianoli, però, sfrutta il mismatch con Dubois e segna, prima il 69-64 e, poi, il 69-66 a 78 secondi dal termine. Esce capitan Olleia per gli ospiti per cinque falli. Trentin, dalla linea della carità, fa uno su due. Guerra segna e realizza l’aggiuntivo per il 70-69. L’ultima azione biancorossa è un thriller: Dubois si libera, ma sbaglia la conclusione; mischia calcistica in paint area e Del Debbio estrae una palla da una configurazione laocoontica, con mille braccia protese, ma viene stoppato. Ultimo pallone in mano alla Virtus che se lo gioca anche bene, ma, prima Gianoli, poi Costantini, sbagliano da sotto all’ultimo secondo. Vince, per la settima volta in regular, al fotofinish, Bcl.

Massimo Stefanini