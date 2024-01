Basket: serie "B" maschile. Bcl cala il tris, battuta anche Spezia

BCL

92

TARROS

90

BASKETBALL CLUB LUCCA: Burgalassi 5, Barbieri 7, Lenci, Lippi 6, Barsanti 18, Simonetti 6, Tempestini 12, Del Debbio 25, Catelli, Pierini 7, Trentin 6, Rinaldi. All.: Olivieri.

TARROS SPEZIA: Carpani 11, F. Paoli 25, M. Paoli 12, Cozma, Steffanini, Fazio, Pietrini, Sàkalas 23, Tintori 11, Rajacic 8. All.: Scocchera.

Arbitri: Forte di Siena e Nocchi di Vicopisano.

Note: parziali 34-19, 57-31, 67-49.

LUCCA - Terza vittoria consecutiva per Bcl che, dopo Cecina e il blitz sul campo della capolista Virtus Siena, supera, nello scontro diretto, anche Tarros Spezia, al termine di una gara equilibrata. Adesso la classifica dice: Siena (battuta anche a Empoli) e Cecina 26; Empoli e San Miniato 24; Quarrata 22. A 20 c’è proprio Bcl che, mercoledì 24 gennaio, deve giocare (ore 20.30 al "Palatagliate") il recupero della sfida con Sestri Levante, rinviata lo scorso 21 dicembre per i noti problemi all’impianto cittadino.

Possibilità, dunque, di agganciare Quarrata, anche se i pistoiesi rimarrebbero avanti per la differenza canestri favorevole. Ma, superando i liguri, anche il quarto posto che conduce alla poule promozione non sarebbe così distante.

Tra l’altro, per l’occasione, il club biancorosso ha predisposto un’ eccezionale promozione: chi è stato a vedere la partita con la Tarros Spezia, potrà, aggiungendo solo due euro al normale prezzo del biglietto, acquistarne un secondo per assistere al recupero con Sestri.

Contro Spezia partita stile montagne russe. La Olivieri band parte come... Verstappen e gioca un primo quarto da 34 punti segnati, contro i 19 del team giunto dal Golfo dei Poeti. Spezia affonda fino a - 26: temperature polari per la squadra di coach Scocchera che, però, tenta, e per poco non completa, quella che sarebbe stata una rimonta clamorosa: la compagine dei fratelli Paoli segna 41 punti soltanto nel quarto periodo, ma non basta. Tutto ciò alla faccia delle difese.

A qualcuno è sembrato di ritornare indietro nel tempo, viste le prove stratosferiche in attacco di Del Debbio e di capitan Barsanti. Dominio assoluto nel primo tempo. Terzo segmento di gara in gestione e quarto in affanno, con gli ospiti che difendono meglio, obbligando Lucca a scelte non sempre ponderate. Spezia arriva a -4, sull’85-81. Prima è Tempestini che va sui liberi; poi Del Debbio: quattro punti fondamentali. Ospiti che rispondono da tre con Paoli e, di nuovo, Tempestini dalla lunetta. Altra tripla di Sakalas e fallo sistematico degli ospiti. Barsanti dalla linea della carità fa uno su due, con la paura della beffa.

Liguri a meno due e possibilità di tirare dal proprio canestro per la conclusione da tre; ma gli dei del basket non accolgono l’ultima "preghiera" spezzina. Vince, con merito, Bcl. Adesso focus sul recupero di mercoledì, con Sestri Levante.

Massimo Stefanini