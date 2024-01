Basket - Serie "B» maschile. Bcl, grande colpo. Stesa la capolista

VIRTUS STOSA

62

BCL LUCCA

74

VIRTUS STOSA SIENA: Berardi 2, Bolis 16, Bartoletti 9, Dal Maso 15, Bruttini, Aminti, Lafitte, Olleia, Costantini 4, Calvellini. Diminic 13, Lombardo 3. All.: Lasi.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 16, Barbieri, Lippi 13, Barsanti, Simonetti 15, Tempestini 6, Del Debbio 6, Pierini, Trentin 18. All.: Olivieri.

Arbitri: Orlandini di Livorno, Parigi di Firenze.

Note: parziali 10-20, 35-26, 48-47.

SIENA - Due scalpi di notevole valore nel giro di 72 ore. Bcl prima strapazza Cecina, poi si impone sulla capolista, senza soffrire più di tanto e ribaltando anche la differenza canestri. Quattro in doppia cifra, i protagonisti del match: Burgalassi, Lippi, Trentin e Simonetti. Segnano loro tutti i primi punti biancorossi, con un primo quarto eccezionale, soprattutto in difesa. Solo dieci punti per i senesi che, nel secondo periodo, rientrano, chiudendo a ridosso all’intervallo lungo.

Nella ripresa è praticamente un monologo Virtus che, però, non riesce a concretizzare; sulla sponda biancorossa si perde precisione al tiro: al 5’ siamo fermi sul 37-38. Simonetti vola a canestro, una seconda palla persa dai virtussini e questa volta è Burgalassi che castiga i padroni di casa con una tripla: 39/45. Stosa non demorde e agguanta il pareggio a 45. L’ultima palla è ancora per padroni di casa che usufruiscono di due liberi che permettono loro di avere il primo vantaggio: 48-47 al 30’. L’inerzia sembra aver preso la direzione della città del Palio, ma la Olivieri band reagisce e, con caparbietà, ricostruisce il gap con Simonetti, Tempestini e Trentin. Del Debbio da tre e Burgalassi in contropiede conquistano il +9 sui padroni di casa; poi + 13 sul 58-71. Game over.

Questo successo è vitale in chiave quarto posto. La Virtus Stosa rimane al comando con 26 punti; Cecina (che ha vinto lo scontro diretto con Empoli) a 24, Empoli e San Miniato 22, Quarrata 20; poi Lucca, Spezia e Legnaia a 18. Domenica, alle 18, al "Palatagliate", arriva proprio Spezia e, mercoledì 24, c’è il recupero con Sestri Levante.

Mas. Stef.