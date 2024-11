Basket - Serie "B» maschile interregionale: turno infrasettimanale. Bcl supera il Costone. E arriva sulla vetta

BCL

71

COSTONE VISMEDERI

69

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 3, Brugioni, Lippi 23, Dubois 6, Barsanti, Simonetti 6, Tempestini 4, Del Debbio 18, Vignali, Pierini 8, Candigliota, Trentin 3. All.: Olivieri.

COSTONE VISMEDERI SIENA: Brocco, Massari, Radchenko 8, Nasello 25, F. Paoli 8, M. Paoli 3, Banchi 3, Zenelli 12, Bruttini, Bastone 8, Torrigiani 2. All.: Belletti.

Arbitri: Marinaro di Pisa e Emmanuele di Genova.

Note: parziali 21-16, 35-34, 55-55; osservato un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Antonio Bertolucci, ex giocatore lucchese.

LUCCA - Vittoria in volata e … maglia rosa. Successo che consente a Bcl di insediarsi al primo posto in classifica, sia pure in coabitazione con Empoli, battuto a Siena (sponda Mens Sana) e con San Miniato. Arginato sotto i 70 punti il miglior attacco del campionato.

Dopo il blitz di Empoli, altra big battuta, è davvero un bel momento per i biancorossi che mantengono il pallino in mano e con Simonetti, Tempestini e un grande Pierini chiudono il primo parziale in vantaggio.

Al rientro sul parquet, Costone prova a fare la voce grossa con Bastone e Filippo Paoli per il vantaggio; a rispondere, per il Bcl, ci pensano Del Debbio e Trentin, riportando il match sul giusto binario, ma non è sufficiente: Nasello, prima e Rachenko, poi, portano il Costone sul 29-32. Regna l’equilibrio.

Nella ripresa Costone guida 37-43; Del Debbio, dalla distanza, segna la sua terza tripla e Lippi, MVP del match, tiene agganciato il Bcl ai senesi che provano a scappare: 42-52 al 26’. Da -10 a + 3 per Barsanti e compagni, grazie alla difesa. 55-55 al 30’.

Ultimo segmento di gara che, stile montagne russe, vede il team della città del Palio fuggire di nuovo: 62-69 al 37’. Gli ospiti non segneranno più. La rimonta lucchese è come l’alta marea, lenta, ma inesorabile. Lippi inventa la tripla del 70-69 a pochi secondi dal termine. Poi Pierini, dalla lunetta, sigilla il successo con uno su due ai liberi. Domenica trasferta in quel di Arezzo.

Massimo Stefanini