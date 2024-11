Mens Sana e Costone verso il derby. Belli soddisfatto, la grinta di Belletti

Antivigilia del terzo derby dell’anno. Domenica al PalaOrlandi alle 18, va in scena Costone-Mens Sana. Le due squadre arrivano all’incontro con gli stessi punti, 12 e secondo posto in coabitazione con Quarrata, per effetto della vittoria biancoverde contro Empoli e della contemporanea sconfitta a Lucca del Costone (la quarta di fila fuori casa). "Avevamo bisogno di fare risultato e abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo". Ha parlato così Andrea Belli (foto a sinistra), grande protagonista della vittoria su Empoli con i suoi 20 punti a referto. "Ci siamo parlati in settimana e in campo abbiamo fatto tutto quello che dovevamo – ha proseguito Belli, senza nascondere la sua emozione -. Quella con Empoli è stata una vittoria importante: domenica abbiamo un altro derby e questo successo ci dà la consapevolezza di chi siamo e di cosa possiamo esprimere".

Diverso l’umore in casa Costone, specie per come è maturato il ko di Lucca, cioè con una sanguinosa rimonta. "C’è tanto rammarico – ha sottolineato il coach del Vismederi Belletti (foto a destra) -. Non tanto per il risultato negativo quanto perché per due volte siamo andati vicini a chiudere il match e invece ci siamo fatti rimontare, facendo fatica contro la loro zona e commettendo errori difensivi che sono stati fatali. Dobbiamo rimboccarci le maniche – ha concluso il tecnico gialloverde – e poi sotto con il derby con la Mens Sana".

AF