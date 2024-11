Tarros show, Cecina ko. Terza vittoria consecutiva

TARROS

97

CECINA

86

TARROS SPEZIA: Carpani 5, Pettinaroli 8, Loschi 18, Ramirez 8, Vespa ne, Gogishvili 13, Merlo 15, Giazzon ne, Leporati, Morciano 16, Tedeschi 4, Dias 10. All. Diacci. TL: 16/22.

CECINA: Parietti 6, Pedroni 17, Mazic 4, Pistolesi T. ne, Ticà ne, Bruci, Dabo 7, Pistillo 25, Nannipieri 1, Pistolesi N. 15, Tintori 11. All. Da Prato. TL: 22/34.

Arbitri: Russo di Firenze e Vozzella di Genova

Parziali: 27-22, 61-48, 82-66.

LA SPEZIA – E’ Tarros show. Vince e convince la squadra allenata da Davide Diacci che contro Cecina arpiona il terzo successo consecutivo e offre segnali importanti. Sì, perché mai come in questa occasione la vittoria arriva non solo grazie ai soliti noti ma è frutto di contributi vitali da parte di tutti. Sono i toscani a partire meglio (4-11 al 4°), mettendo subito dentro l’ultimo arrivato Mazic che però è indietro di condizione. Chi invece la sta recuperando è Loschi e si nota quando con caparbietà impatta il match 18-18 al 7° con la sua seconda tripla. Ma il meglio deve ancora arrivare, e giunge dalla panchina. Gogishvili, Ramirez, Carpani, Tedeschi si aggiungono a Loschi e la Tarros svolta. Gogishvili sfodera una prestazione condita da grande personalità e con l’aiuto di Ramirez cambia l’inerzia del match (29-22, 12°). La Tarros sembra inarrestabile trovando punti da tutti ritrovandosi con Pettinaroli a +11 al 14°. Cecina prova a reagire con le triple di Pistillo (40-37, 16°) ma Merlo sale in cattedra: tra accelerazioni ed assist illumina la serata bianconera facendo segnare un po’ tutti. E’ uno show quello del playmaker argentino che imbecca anche Loschi che sigilla il +15, poi alla festa partecipa anche Carpani con la tripla del 61-45. Negli ultimi 12’ la Tarros si guarda anche un po’ troppo allo specchio e Cecina ne approfitta solo per rendere meno amaro il ko.

Gianni Salis