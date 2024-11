L’Halley Matelica vincente a Senigallia. Coach Trullo: "Obiettivo centrato"

Halley Matelica a valanga sul campo della Goldengas Senigallia. La gara infrasettimanale è finita 67-118: punteggio quanto mai eloquente sull’andamento del match in favore dei ragazzi di coach Antonio Trullo, i quali, privi di Eliantonio (acciaccato), non hanno fatto sconti trovando una serata balistica di quelle che non si vedono così spesso. All’intervallo la partita è già in archivio (44-67) e nel secondo tempo il divario si è allargato sempre più. Così c’è stato un po’ di turnover per preservare qualche energia in vista del big match di domenica alle 18 a Castelraimondo contro la Svethia Recanati che affianca la Halley in vetta alla classifica. "Nei primi due quarti abbiamo fatto tanto canestro, ma la squadra mi è piaciuta poco in difesa – dice il tecnico Trullo – perché abbiamo concesso troppi rimbalzi e secondi tiri e qualche contropiede con i lanci lunghi di Giacomini. Siamo saliti nel terzo quarto in difesa e dalla metà del quarto ho dato spazio ai nostri giovani. Era una gara da vincere, peraltro avevamo di fronte un avversario in emergenza per gli infortuni. Dunque, obiettivo centrato. Adesso ci aspetta una delle partite più importanti della prima fase, quella con Recanati. Abbiamo poco tempo per preparare la sfida alla squadra con i due migliori lunghi del girone e un reparto esterno importante cui ha aggiunto Fontana che è sempre stato in B".

m. g.