Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl lotta fino in fondo ma perde con Oleggio

MAGIC OLEGGIO 102BCL 98

MAGIC BASKET OLEGGIO: De Ros 2, Casella 31, Karem 6, Pilotti 8, Toffaini 5, Borsani 10, Youssef, Suigo 16, Garavaglia 10, Cortellino, Ceccato 7, Van Elswyk 7. All.: Catalani.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 1, Drocker 20, Lippi 10, Dubois 12, Barsanti, Simonetti 16, Del Debbio 14, Pierini 6, Trentin 17, Vignali 2. All.: Olivieri.

Arbitri: Sarzano di Casale e Venezia di Sedriano.

Note: parziali 29-18, 50-44, 82-72.

BOFFALORA TICINO - Il Bcl va ko contro Oleggio e perde il primato, vista la contemporanea vittoria di San Miniato e viene raggiunta dai piemontesi (che giocano in Lombardia le gare casalinghe) che devono recuperare il match contro Empoli.

Per quanto riguarda la qualificazione matematica ai play-off, con i risultati di ieri sera, la sconfitta di Arezzo di un punto, ad esempio, contro Casale, porta il team del Monferrato e quello orafo a pari punti a quota 12 al nono posto. Lucca ne ha 24, in pratica dodici in più a sei giornate dalla fine. Domenica prossima, infatti, Barsanti e compagni, inizieranno il girone di ritorno di questa seconda fase "In Gold", al "Palatagliate" contro Gazzada Sette Laghi.

Comunque un peccato per i biancorossi. La formazione di casa, allenata dall’"ex" Catalani, con tanti giovani promettenti provenienti dall’Olimpia Milano, è una delle favorite per il successo finale. La compagine allenata da coach Olivieri ha ceduto di un soffio e se l’è giocata sino alla fine, con sei giocatori in doppia cifra e con la perdurante assenza di Tempestini.

Sull’altro fronte, da registrare un Casella formato Luka Doncic delle serate migliori. C’è anche qualche recriminazione dei lucchesi per qualche decisione arbitrale.

Si parte con Oleggio scatenata: 19-11 in un amen e 29-18 al 10’. Lucca ha il miglior attacco del campionato, ma, stavolta, fatica in difesa. Nel secondo periodo Bcl anche a -11; Lippi riporta i suoi a contatto, ma l’antisportivo a Pierini ricaccia indietro la franchigia del presidente Benigni. A 3’ dalla terza sirena Bcl perde Barsanti. Oleggio gira con percentuali altissime: 48% da tre, 50% da due e 82% dai liberi; contro il 35% da tre, il 53% da due e il 62% in lunetta per i lucchesi. I padroni di casa arrivano a +20.

Ma i biancorossi non si arrendono e, grazie a Dubois, Drocker e Trentin, arrivano a -2, sul 100-98 a 13 secondi dalla fine; ma i liberi conseguenti a falli antisportivi ed altri discutibili, fissano il punteggio finale. Un meno quattro finale che potrà essere ribaltato al ritorno e che potrebbe risultare fondamentale per il primo posto.

Massimo Stefanini