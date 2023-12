Basket: serie "B" maschile, il derby. Nuovo esame con Us Empoli per il Bcl

Dopo quattro vittorie consecutive e il blitz contro la corazzata San Miniato, arriva un nuovo impegno gravoso per Bcl, nella prima giornata di ritorno. Oggi, alle 18, al "Palatagliate" (arbitri Buoncristiano e Montano) arriva Empoli che vinse sonoramente all’andata, ma che, adesso, ha gli stessi punti dei biancorossi, sull’affollato terzo gradino (con Spezia e San Miniato) e dietro Virtus Siena e Cecina nella "Divisione B" della Conference Nord Ovest.

Il team della Valdelsa non è in un periodo d’oro. Ne sono la prova i due ko con Serravalle e Castelfiorentino, ultima in classifica, in trasferta. In mezzo, il successo su Arezzo. Sarà la sfida, sotto il profilo tecnico, tra il terzo miglior attacco, quello di Barsanti e compagni e la miglior difesa in assoluto, quella empolese. Se gli ospiti mirano a rimettersi in carreggiata e tornare a correre verso la vetta, per il Bcl l’obiettivo è non fermarsi: quattro vittorie consecutive e in partite decisamente importanti hanno alimentato la consapevolezza che la squadra può confrontarsi con chiunque senza alcuna remora.

Una vittoria al "Palatagliate", tra le mura amiche, contro l’Us Empoli, potrebbe sgranare ulteriormente la classifica, anche in previsione dei prossimi incontri. Empoli è squadra decisamente forte; proviene dalla "B" nazionale ed ha ottimi giocatori di livello: il suo cannoniere ha solo 20 anni, Giannone e sta girando a 20 di media da inizio campionato ma non mancano altri giocatori di esperienza, Calabrese, Rosselli, Sesoldi.

A mettere in apprensione il team del Bcl c’è il fatto che diversi giocatori sono stati colpiti da una leggera forma influenzale che li ha costretti a saltare alcune sedute, costringendo Olivieri a rivedere turni e schemi di allenamento.

"Veniamo da una settimana difficile a causa dell’influenza. Comunque – afferma il coach – saranno tutti disponibili per domenica. Dobbiamo avere la forza mentale di non pensarci e di dare il massimo. Speriamo che il pubblico accorra numeroso a sostenerci e sia il sesto uomo in campo".

Nel frattempo c’è stata la manifestazione "We are family". Un momento di incontro, confronto e aggregazione che ha come focus la presentazione delle attività e dei progetti per l’anno 20232024 e di tutte le squadre protagoniste della stagione, insieme ai coach, ai dirigenti e alla fitta rete di collaboratori e sponsor che fanno parte della grande famiglia del Bcl. L’assessore allo Sport, Fabio Barsanti, dopo aver portato i saluti del sindaco Mario Pardini, ha ringraziato il club per l’attività sportiva ed il lavoro con i giovani che sta facendo ed ha espresso la propria soddisfazione nel vedere la tribuna del palasport così affollata, invitando tutti a continuare a venire al “Palatagliate” a sostenere la prima squadra.

Il presidente Matteo Benigni ha, quindi, voluto sottolineare l’aspetto più importane della serata. "Lo spirito che spinge il Bcl a lavorare con i ragazzi e le famiglie attraverso lo sport – ha detto il massimo dirigente – è la consapevolezza che tutti insieme è possibile fare la differenza, nel dare ai nostri atleti gli strumenti necessari per farli crescere, rispettosi e pronti ad affrontare le sfide della vita".

Massimo Stefanini