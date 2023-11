BASKET SERIE B MASCHILE: IL TURNO INFRASETTIMANALE. Pellucchini, Rossi e Zocca esaltano la Sba

Il turno infrasettimanale del campionato di serie B interregionale sorride alla Amen Bc Servizi Arezzo, che di fronte al suo pubblico ritrova la vittoria contro il fanalino di coda Abc Castelfiorentino, diretta concorrente per la salvezza. Un successo (75-70) tanto sofferto quanto prezioso per la Sba, che dopo un primo quarto equilibrato soffre a cavallo tra secondo e terzo quarto, subendo il massimo svantaggio (34-43) dopo il rientro dagli spogliatoi. Nella fase più delicata, però, Toia (24 punti) si carica la squadra sulle spalle e a fine terzo quarto gli amaranto sono avanti 56-50. Nell’ultima frazione la squadra di Evangelisti parte forte ma gli avversari non mollano, tornando in più occasioni a due soli punti di distacco. La Sba allora sfrutta la fisicità di Pelucchini (12 punti) sotto canestro, gioca col cronometro mette in cassaforte la vittoria con un’ultima efficace azione difensiva. Oltre ai già citati, buone le prove anche di Rossi e Zocca, 15 punti a testa. Domenica altra sfida al PalaEstra contro San Miniato alle 18.