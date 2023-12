Basket - Serie "B» maschile. Play off in "Gold»: Bcl, ecco le possibili avversarie. Al giro di boa bilancio positivo per i biancorossi

Si chiamano play-off in "Gold". Si disputeranno tra le squadre della Conference Nord Ovest, fra le prime quattro della Divisione "A" e le prime quattro della Divisione "B", dove è inserito anche Bcl. Con la riforma dei campionati, a parte la cadetteria a livello nazionale, quella interregionale copia il modello statunitense per aree geografiche.

La vittoria di San Miniato, la quarta consecutiva per i biancorossi, è di capitale importanza. Sì, perché di formazioni competitive ce ne sono a bizzeffe e, con questo blitz, pur in coabitazione, la truppa di coach Olivieri quel quarto posto lo ha artigliato, insieme alla stessa Etrusca della patria del tartufo e a Spezia. Più avanti, ma di una sola vittoria, Empoli (che sarà al "Palatagliate" domenica prossima, con possibile aggancio) e Virtus Siena. A due successi di distanza guida, solitaria, Cecina.

E’ finito il girone di andata. Dunque, con un bilancio di sette vinte (tre in viaggio) e quattro perse per Barsanti e compagni che hanno dovuto soccombere contro Empoli alla prima giornata, poi con Cecina, Virtus Siena e Spezia. Quella di San Miniato è stata, quindi, la prima vittoria contro una delle big e diretta concorrente per i primi quattro posti.

Chi potrebbero essere le avversarie nel play-off in "Gold", in cui le prime sei, su otto, andranno alle finali promozione? Nell’altra divisione, attualmente, in testa c’è Saronno che precede Pavia (storica società che ha militato anni in "A1" e "A2"); poi Derthona Lab, la "sorella minore" di Tortona in "A1" e che disputa le Coppe Europee; poi Campus Varese, Junior Casale (anche i piemontesi per diverse stagioni nella massima serie). Queste potrebbero essere le avversarie; ma anche lì si sgomita, tipo volata finale della Milano-Sanremo degli anni ‘70 e ‘80 del precedente secolo.

In ogni caso c’è tutto un girone di ritorno per definire la griglia di partenza della nuova fase che potremmo definire "a orologio", di transizione, in vista degli spareggi finali.

Mas. Stef.