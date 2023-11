Basket - Serie "B» maschile: turno infrasettimanale. Bcl fa soffrire la Stosa Virtus . Ma poi deve cedere ai senesi

BCL LUCCA

75

STOSA VIRTUS SIENA

83

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 3, Brugioni, Lenci, Lippi 8, Barsanti 15, Tempestini 1, Del Debbio 9, Trentin 18, Barbieri, Simonetti 10, Pierini 11. All.: Olivieri.

STOSA VIRTUS SIENA: Bernardi 2, Bolis 2, Bartoletti 14, Dal Maso 11, Lafitte 11, Olleia 3, Costantini 7, Calvellini 12, Diminc 15 , Lombardo 6. All.: Lasi.

Arbitri: Cirinei di Pisa e Posarelli di Grosseto.

Note: parziali 23-18, 34-43, 53-55.

PONTE BUGGIANESE - Seconda sconfitta consecutiva, la terza in totale, per Basketball Club Lucca che paga dazio ad una forte Virtus Siena che ha vinto la sfida della seconda miglior difesa, la sua, contro il secondo attacco del torneo, quello lucchese.

Al "Palapertini", per l’indisponibilità del "Palatagliate" per via dei Comics, la truppa di coach Olivieri tiene testa ai quotati avversari per i primi 15’. Successivamente un terrificante parziale di 2-14 amplia il gap fino al 27-42. Il tecnico umbro prova a mischiare le carte, variando spesso il quintetto sul parquet, ma i biancorossi sembrano essere completamente in balìa dell’avversario. Barsanti prova ad accorciare con due belle triple; poi Lippi conquista un rimbalzo e va a canestro, limitando i danni: 34-43 all’intervallo lungo.

In avvio di ripresa si segna poco; Bcl, però, non molla e riesce a portare due volte a -4 e, al 30’, la rimonta può dirsi completata, con un Trentin ottimo: 53-55 e meno di un possesso pieno di distanza. Ultimi 10’ con i lucchesi che riescono, addirittura, a mettere la testa avanti, grazie a Simonetti e allo stesso Trentin. Lafitte realizza quattro punti che fanno rimettere il naso avanti ai virtussini. E’ un testa a testa avvincente, ma i ragazzi di Olivieri, pur recuperando, arrivano vicinissimi a ribaltare tutto, senza, però, riuscire a dare la "zampata" risolutiva. Domenica altra difficile prova alla Spezia.

Mas. Stef.