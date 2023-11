Basket, serie B. Match spettacolare. Etrusca... per un soffio

Swag Cecina

89

La Patrie Etrusca

86

CECINA: Milojevic 21, Turini 18, Pedroni 17, Bruni 14, Pistolesi 12, Pistillo 5, Mazzantini 2, Bertini, Bruci, Carlotti, Dalle Ave. All. Da Prato, vice Corbinelli.

SAN MINIATO: Lovato 29, Jovanovic 20, Bellachioma 11, Capozio 11, Menconi 8, Cravero 4, Ndour 3, Bellavia, Scardigli L. Castaldi, Scardigli S., Speranza. All. Martellini, vice Latini.

PARZIALI 25-19, 19-18, 13-29, 32-24

SAN MINIATO – Basket-spettacolo quella giocata domenica scorsa tra 2 delle big del campionato. Una partita intensa che entrambe le formazioni giocano con ritmi altissimi. Per l’Etrusca non basta una super prestazione di Lovato best player con ben 29 punti. Alla fine il miglior attacco del campionato, quello dei locali supera la miglior difesa, quella dell’Etrusca.I sanminiatesi soffrono nel primo quarto (-10), poi nel secondo la gara è stata più equilibrata. Dopo l’intervallo un perentorio 0–5 a favore degli ospiti (divenuto poi 1–12) ristabilisce la parità e da quel punto si assiste ad un match equilibrato con diverse parità, ma sul finale, per un soffio, il team di casa si aggiudica i 2 punti. L’Etrusca ne esce comunque a testa alta rimanendo nella fascia alta del campionato con 14 punti a meno 2 dal vertice.