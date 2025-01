Basket serie B nazionale. Andrea Costa, Filippini e Sanguinetti in dubbio

Inizio d’anno al lavoro per l’Andrea Costa che lunedì chiuderà l’andata con Omegna. Lavoro a parte per Giacomo Sanguinetti, rientrato dopo diversi giorni di ricovero ospedaliero, e per Giacomo Filippini, infortunato alla caviglia sinistra. L’eventuale impiego del pivot sarà valutato, mentre serviranno ancora diversi giorni a Sanguinetti per ritrovare la condizione. La prossima gara interna (prima delle tre in campo neutro) con Omegna è in programma lunedì al PalaDozza di Bologna). Vi sarà un unico ingresso da piazza Azzarita e il biglietto costerà 10 euro in curva Schull e 20 nel parterre Azzarita (validi gli abbonamenti). Con il contributo dell’Enac (Ente nazionale attività culturali) vi saranno doni per i tifosi più piccoli (alla mattina giocattoli ai bimbi della casa francescana Santa Maria di Nazareth di Bologna) e cioccolatini offerti da Caffè Gourmet. Si rinnova infine la partnership dell’Andrea Costa con Aspiag Service.

l. m.