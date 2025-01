Basket Serie B Nazionale. Chiusi: cinquina!. Zanco soddisfatto: "Ha vinto il gruppo»

Dopo la quinta vittoria consecutiva la San Giobbe Chiusi è indubbiamente una delle squadre più in forma del girone. Anzi, la più in forma del girone, perché è l’unica tra le venti squadre del gruppo ‘sud’ che nelle ultime cinque ha sempre vinto: "È un segnale importante, vuol dire che la squadra ha imparato a soffrire – ha detto coach Zanco nel post partita di Jesi –. È un campionato dove chiunque può vincere con chiunque, non si può abbassare mai la guardia, i risultati delle ultime giornate lo dimostrano".

Sulle chiavi del successo: "Siamo stati quasi perfetti a livello di rispetto del piano partita, difendendo bene su Bruno, sempre attenti a non lasciare Zucca libero da tre, soprattutto a rimbalzo non abbiamo mai concesso seconde chance a Jesi. In attacco volevamo correre un po’ di più, all’inizio forse tiravamo troppo da tre e potevamo muovere meglio la palla, qualche errore nel quarto periodo forse frutto di aver staccato un po’ troppo spesso la spina. Siamo contenti del risultato, siamo stati bravi a sfruttare il momento negativo dei nostri avversari. È stata una vittoria del gruppo, tutti quanti hanno dato qualcosa, dobbiamo uscire orgogliosi per il lavoro che stiamo facendo. Ringraziamo i tifosi".