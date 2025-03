Basket Serie B Nazionale. Chiusi a Cisterna di Latina. Dimenticare le amarezze!. Zanco ci crede: "Grande voglia di ripartire e fare bene»

San Giobbe Chiusi in campo a Cisterna di Latina per la trentatreesima giornata. Bulls in cerca del riscatto dopo i tre ko consecutivi e la settimana di sosta per la Coppa Italia: "È stata una settimana importante per noi per recuperare veramente tante energie fisiche e mentali, per poterci riposare e ripartire nel modo migliore – ha detto coach Zanco (nella foto) –. Da quasi un più di un mese non riuscivamo a fare una settimana di allenamenti intera, quindi c’è stata la possibilità di lavorare, di ritornare a vedere un po’ di dettagli, curare i particolari e preparare al meglio una sfida che per noi è importante ai fini della classifica. È importante anche per il morale, visto che comunque, veniamo da tre sconfitte consecutive. Quindi c’è grande voglia di ripartire, di fare bene e di provare a guadagnarci i play-in che sono a un passo, ma che rappresentano il prossimo obiettivo che abbiamo in mente per questa stagione". C’è anche da vendicare la sconfitta dell’andata: "Latina è una squadra che ha un roster veramente di livello – ha sottolineato l’allenatore dei Bulls –. Adesso, con l’arrivo di Bechi, hanno sicuramente aumentato ancora di più il livello e i risultati delle ultime partite lo dimostrano. Non tanto magari per i successi perché sfortunatamente hanno vinto una sola partita delle ultime cinque, ma in tutte le occasioni, anche contro le prime della classe, se la sono giocata fino all’ultimo possesso. Una squadra che ha preso consapevolezza, che è chiamata a provare a fare un miracolo, ma che ha ancora qualche possibilità, seppur piccola, di provare a uscire dalla zona play out e che quindi giocherà veramente con il coltello tra i denti. Dovremo difendere molto bene sui loro esterni ed essere pronti a rimbalzo per non concedere seconde opportunità". Palla a due alle 18, arbitrano Guarino e Palazzo.