Basket serie B Nazionale. Coach Angori soddisfatto per l’approccio dello sloveno: "Ora pensiamo ad Agrigento». "Klanjscek, l’uomo giusto per l’Andrea Costa»

C’è la gioia per la vittoria centrata all’esordio, ma anche il richiamo a una maggior attenzione per tutto l’arco della partita. Coach Matteo Angori si gode i primi due punti della sua Andrea Costa arrivati dopo la larga vittoria con Fidenza. "Volevamo iniziare con una vittoria e siamo contenti – dice –, in primis per questi due punti in classifica e poi perché ci sono stati due quarti di alto livello in cui abbiamo prodotto un buon basket. Non mi sono piaciuti il terzo e l’ultimo quarto perché anche in queste occasioni, con la partita chiusa, una squadra giovane come la nostra e con le rotazioni che ci sono state, dovevamo prendere questi momenti come un allenamento. Inoltre mi saltano agli occhi i 17 rimbalzi offensivi concessi e le 20 palle perse, di cui 11 nel primo tempo; tutti aspetti da migliorare. Volevamo mettere grande aggressività sui due lati del campo. E ben venga anche il bel gioco che abbiamo mostrato".

Buono il debutto di Maks Klanjscek in una serata brillantissima al tiro (14/19). "Ha dato grande energia e grande equilibrio difensivo. Ha segnato tanto, lo ha fatto senza forzare perché la squadra lo ha messo in condizione di segnare tanto ed è stata brava a cavalcarlo". Rotto il ghiaccio con Fidenza, mercoledì sera, ad Agrigento, coach Angori sa di aspettarsi un’altra musica. "Ecco perché avremo dovuto utilizzare meglio anche questi ultimi due quarti perché se concediamo ad Agrigento quanto fatto con Fidenza diventa difficile. Dovremo essere bravi a resettare tutto perché ci aspetta una trasferta lunga contro una squadra molto attrezzata per la categoria e ci dovremo far trovare ancora più pronti".

Luca Monduzzi