Basket serie B Nazionale. Da mercoledì 27 i biglietti per il derby

A una ventina di giorni dal derby imolese, l’Andrea Costa (che sarà padrona di casa nell’occasione) apre la prevendita per la stracittadina che il 7 gennaio concluderà l’andata. La prevendita si aprirà mercoledì 27 dicembre e proseguirà fino al 6 gennaio, nella sede di via Valeriani. I primi tre giorni di prevendita, il 27, 28 e 29 dicembre la prevendita sarà aperta solo per i tifosi biancorossi dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17. Nei restanti giorni è aperta a tutti: il 30 dicembre dalle 10 alle 12, dal 2 al 5 gennaio dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17, infine il 6 gennaio dalle 10 alle 12. I prezzi sono: curva 15 euro (ridotto dai 12 ai 16 anni a 12), parterre 25 (ridotto 20). In occasione del derby saranno funzionanti due biglietterie in prossimità dei due ingressi.

l. m.