Basket serie B nazionale: di nuovo al palaruggi. Andrea Costa in festa. Il club vuole il sold out per il ritorno a casa

Due derby per continuare a tenere desto il sogno playoff. L’Andrea Costa ha il destino nelle sue mani, conscia che centrare il bottino pieno nelle ultime due sfide con Faenza e con la Virtus nel giro delle prossime due domeniche le regalerebbe il lasciapassare per i playoff. Altrimenti si lascerà la questione alle classifiche avulse, ricordando quelli che al momento sono gli scontri diretti dei biancorossi (ora ottavi a quota 34): -3 con Faenza (settima a 36 punti) ricordando la sconfitta dell’andata; 1-1 e +16 complessivo nei confronti di Mestre (sesta a 36); 1-1 e +16 nei confronti di San Severo (nona a 34 punti); -8 nei confronti della Virtus Imola (decima a 30 punti).

Commutata la squalifica di una giornata nella classica ammenda, coach Emanuele Di Paolantonio sarà a dirigere la sfida che vedrà l’Andrea Costa tornare al PalaRuggi in una partita che proprio per questo si preannuncia interessante sugli spalti, con numerosi tifosi decisi a rendere il dovuto omaggio alla stagione fin qui disputata da Corcelli e compagni. I biglietti saranno in vendita al prezzo di 15 euro il settore curva (12 euro il ridotto dai 12 ai 16 anni), 25 euro il parterre (20 il ridotto). Per i tifosi di Faenza il tagliando è al prezzo di 15 euro, con la biglietteria aperta dalle 17.

Un derby per il quale sono adottate tutte le precauzioni del caso, con due ingressi separati per le tifoserie: quella biancorossa accederà dall’ingresso principale del Ruggi, con parcheggio nei pressi del palasport, quella faentina accederà dall’ingresso della piscina con il parcheggio in via Graziadei. Da ricordare, infine, che il derby con Faenza è sponsorizzato da Despar, che allestirà uno spazio al PalaRuggi con borse e gadget in regalo.

Luca Monduzzi