Basket serie B Nazionale: i gialloneri di coach Zappi sono sconfitti al PalaRuggi da Rieti. I biancorossi di Di Paolantonio perdono male il derby a Ozzano. Virtus e Andrea Costa, è una Pasqua amara per entrambe

Nell’uovo di Pasqua c’è una brutta sorpresa per la Virtus Imola, una sorpresa sgradita chiamata sconfitta.

Ieri sera, infatti, al PalaRuggi i gialloneri di coach Mauro Zappi (nella foto Isolapress) sono stati battuti da Chieti.

Una partita in cui la squadra di Zappi è stata avanti nei primi due quarti, dopo l’intervallo le cose sono cambiate con gli ospiti capaci di prendere in mano le redini dell’incontro. Dopo Jesi, anche Chieti ha portato a casa l’intera posta che c’era in palio. Nel primo quarto Ohehen è una furia, 10 punti, che permettono alla V imolese di essere sopra di 4 lunghezze alla prima sirena. All’intervallo la differenza fra le due squadre è minima (44-42 il punteggio).

Al rientro dagli spogliatoi ospiti davanti (48-54). Alla penultima sirena Chieti ha un canestro di vantaggio (59-62).

Nella volata finale a spuntarla è la formazione ospite più lucida rispetto agli imolesi che giocavano sul parquet amico; una battuta d’arresto per certi versi inopinata. Il playmaker Marco Barattini è l’ultimo ad arrendersi e segna ben 23 punti alla fine del match ma non sono sufficenti per fermare gli avversari.

La partita finisce 89 a 77 per Rieti. In classifica la Virtus Imola resta così a quota 30 punti.

Nel prossimo turno i gialloneri di Zappi giocheranno nuovamente in casa. Al PalaRuggi arriverà una squadra tosta come Mestre. L’appuntamento è domenica 7 aprile, alle ore 18, per un pronto riscatto. L’Andrea Costa invece è stata sconfitta 95-71 a Ozzano nel derby cedendo alla distanza contro la voglia degli avversari di risalire in classifica. Nel prossimo turno affrontano Jesi in trasferta.