Basket serie B Nazionale: il club invita i tifosi al PalaRuggi. Filippini non ha dubbi:: "Andrea Costa, grande impatto»

Un successo con Fidenza e due sconfitte nelle ultime due con Agrigento e Mestre. A conti fatti sono soltanto due punti in classifica per l’Andrea Costa, ma questo non toglie serenità a un gruppo desideroso di crescere.

Lo conferma il pivot Giacomo Filippini, punto di riferimento già in queste prime uscite.

"Il nostro impatto con il campionato è stato molto positivo e nonostante siano arrivate due sconfitte di fila siamo molto sereni e carichi perchè ce la siamo giocata alla pari in entrambe le sfide – racconta –. Mestre è una squadra molto forte in attacco mentre forse mi sarei aspettato qualcosa di più da Agrigento, che con qualche errore in meno avremo potuto battere".

Il calendario offre sabato sera la sfida casalinga con Ragusa (reduce da tre ko), sulla carta più a portata di mano.

"In questi anni la serie B si è alzata di livello in maniera impressionante e non si può mai andare a cuor leggero perché troverai sempre una squadra di giocatori veri, come sarà anche Ragusa".

L’arrivo, anzi il ritorno (dopo la comparsata nella stagione di LegaDue 2012/2013) di Filippini all’Andrea Costa si è concretizzato dopo che nelle ultime estati diverse volte il pivot di Massa Lombarda è stato accostato ai biancorossi.

"Appena è arrivata l’offerta dell’Andrea Costa la trattativa è stata breve, anche perché avevo piacere di stare vicino a casa e l’offerta era molto buona. La squadra? Tutti ragazzi che vogliono lavorare e vedo già molto miglioramento. Il livello dei senior è altissimo; penso a Sanguinetti, decisivo anche se non ancora al 100 per cento, Chiappelli, Toniato che è un trattore e Klanjscek che ha già fatto vedere di essere fuori categoria".

Oltre allo stesso Filippini a insegnare sotto canestro.

"La scorsa stagione per metà anno ero con il fratello di Lucio Martini, Giulio, che adesso è ad Agrigento e ha fatto un bell’exploit. Sono convinto che anche Lucio possa fare un bel salto".

E quanto ai pronostici: "I mezzi li abbiamo, e con un po’ di fortuna potremo anche puntare a basso playoff o al playin".

L’Up ha ripreso martedì ad allenarsi per la sfida con Ragusa. Si valuterà in questi giorni l’inserimento nei dodici di Luca Fazzi, che si allena con il gruppo da alcune settimane. In occasione di sabato la società invita gli abbonati a portare un amico al palazzo, il quale entrerà con un biglietto a metà prezzo per qualsiasi settore. Inoltre dalla gara con Ragusa i posti nel settore distinti non saranno più numerati, ma liberi. Chi volesse adeguare il proprio abbonamento al settore parterre può contattare la società. Sul fronte sponsor intanto è nuova la partnership con Elettrotecnica Imolese.