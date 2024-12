Basket serie B Nazionale. Il tecnico Zanco:: "San Giobbe avanti a testa bassa»

Fine d’anno col sorriso per la San Giobbe dopo il bel successo su Fabriano: "Si tratta di una vittoria importantissima perché ci dà fiducia, ci fa uscire da un periodo travagliato e visti anche gli altri risultati ci dà un minimo di ossigeno per la classifica – ha detto coach Zanco nel post partita –. Ovviamente il campionato è ancora lungo, non dobbiamo adesso pensare di essere arrivati, c’è di nuovo da abbassare la testa e continuare a lavorare, le prossime gare sono altrettanto importanti. Dobbiamo continuare a creare l’identità difensiva che oggi abbiamo visto per tutta la partita. Siamo stati bravi a continuare a giocare, sapevamo che loro cercavano di crearci confusione con le loro difese, abbiamo avuto pazienza di cercare i nostri lunghi, nel secondo ci siamo passati bene la palla ribaltando il lato e prendere tiri aperti, creando situazioni di ritmo".

L’allenatore dei Bulls ha proseguito nell’analisi della partita: "Siamo stati bravi a far fare a Fabriano quello che non voleva, facendoli tirare con i lunghi da fuori, abbiamo limitato Dri che nella gara precedente era stato molto bravo nel tiro da fuori, abbiamo lavorato tanto a rimbalzo perché sappiamo che loro sono la miglior squadra in questa statistica. Il piano partita è andato bene, abbiamo chiaramente sfruttato anche l’assenza di Centanni che gli ha tolto pericolosità dal perimetro".

Ringraziamenti speciali: "Ci tengo a ringraziare il presidente Trettel perché mi ha permesso di essere in panchina pagando la squalifica della settimana scorsa e per tutto quello che fa, per la passione che ci mette, si merita questa vittoria così come ce la meritiamo noi come squadra. E voglio ringraziare anche il pubblico perché nell’ultimo quarto e mezzo è stato il sesto uomo in campo, si è fatto sentire molto più di quello di Fabriano che pure era numerosissimo".