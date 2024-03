Basket serie B Nazionale: il tecnico proverà a spingere i biancorossi verso i playoff. Di Paolantonio, un capolavoro: "Andrea Costa salva. E non è finita»

Andrea Costa: la missione compiuta è compiuta. Il successo con Taranto ha sancito la certezza aritmetica per i biancorossi del posto in B Nazionale anche per la prossima stagione.

Un risultato importantissimo, arrivato con quattro giornate di anticipo, dopo un campionato nel quale i biancorossi sono stati capaci di restare costantemente nella parte sinistra della classifica, nonostante le evidenti titubanze a inizio stagione a pronosticare la formazione allestita da coach Emanuele Di Paolantonio in una posizione più alta di quella delle retrovie, complici il ritardo con cui è partito il mercato di un’Andrea Costa accompagnata anche nel corso della stagione dalle solite difficoltà economiche, oltre a vari infortuni (l’ultimo di Fazzi), fino alla squalifica del campo: di tutto un po’.

"Al di là della insufficiente partita con Taranto, l’aspetto da sottolineare è che questa squadra è salva senza passare dai playout – afferma il tecnico teramano, forse non a caso il principale artefice di questa annata –, ed è un risultato clamoroso considerando che ho firmato a metà luglio, la squadra è stata costruita all’ultimo momento con uno dei budget più bassi dell’intera B Nazionale e abbiamo vissuto una serie di difficoltà strutturali allucinanti durante l’anno. Ma il gruppo di staff e giocatori ha superato ogni ostacolo. Se me lo sarei aspettato? Ci ho sempre puntato. All’inizio non conoscevo campionato, avversari, arbitri o fattori ambientali, ma dopo l’avvio titubante ho subito pensato che questa squadra avesse le qualità per centrare l’obiettivo. E al di là delle ultime quattro partite, posso già dire che porterò un ricordo clamoroso di questa stagione".

All’orizzonte le ultime quattro gare per provare a regalarsi un posto playoff che darebbe ulteriore valore all’annata imolese.

"Proviamo a recuperare energie mentali per regalare una gioia a noi e ai nostri meravigliosi tifosi. Questi ragazzi hanno fatto innamorare di nuovo una tifoseria che si era un po’ scollata e in questa stagione anche trasferta non siamo mai stati soli".