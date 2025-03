Basket serie B Nazionale: la prevendita per i due club. Una sfida da tutto esaurito. I consigli per non perderla

Sarà aperta anche oggi, dalle 17,30 alle 19,30 nella sede della Silflex (via Musconi 21), la prevendita dell’Andrea Costa per il derby in programma domenica.

Una partita supportata dalla Cooperativa Capri, storico partner biancorosso, che sarà sponsor dei prossimi due derby (non solo la Virtus Imola, ma pure Faenza).

La prevendita per i tifosi biancorossi proseguirà domani (stessi orari e luogo) e anche nella giornata di venerdì, dalle 18 alle 19,30 nella sede imolese della Up Lavoro (via Selice 211), che verrà inaugurata proprio nell’occasione, alla presenza dei componenti della squadra biancorossa che si occuperanno della vendita dei tagliandi.

Prevendita biancorossa aperta infine anche sabato dalle 11,30 alle 12,30, stavolta nuovamente nello showroom Silflex.

Sul fronte Virtus, dopo i primi giorni riservati agli abbonati, il club giallonero ha dato il via alla prevendita dei tagliandi per il proprio settore, aperta ancora domani, dalle 18,30 alle 20, e sabato, dalle 10,30 alle 12, nella sede di via Carducci 57c.