Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi ha fatto il pieno di entusiasmo. Coach Zanco è sicuro: "Abbiamo imparato a soffrire»

Momento davvero buono per la San Giobbe Chiusi che sul campo di Sant’Antimo ha conquistato la quarta vittoria consecutiva. "Abbiamo imparato a soffrire – ha dichiarato Zanco (nella foto) nel post partita –. Siamo un gruppo lungo, abbiamo sofferto a inizio anno volendo dar minuti a tutti però avevamo bisogno di fare esperienza. Adesso chiunque entri in campo ha quell’atteggiamento, quella voglia di sporcarsi le ginocchia e di fare ciò che serve per vincere le partite. Questa è la chiave per ottenere i successi. Dobbiamo continuare a lavorare con questa mentalità qui, sapendo che una giornata può essere storta per Ceparano, una per Renzi, per Raffaelli o per chiunque. Però se il gruppo è solido riusciamo a giocare e a venire fuori".

A Sant’Antimo il successo è maturato con l’ottimo parziale finale, segno di una squadra che non molla: "Un successo veramente importante che voglio dedicare ai ragazzi che sono stati encomiabili dal primo all’ultimo – ha aggiunto l’allenatore biancorosso –. Magari questa volta abbiamo avuto un po’ meno da Ceparano, uscito presto per falli, però dalla partita scorsa abbiamo ritrovato Chapelli, Gravaghi si è fatto trovare pronto nel finale e un plauso anche a Renzi che è una settimana che gioca con una contrattura ma che è stato decisivo nel finale con la tripla prima e poi con il canestro da due che ci ha portato sul +3. Questo è sintomo di solidità, di una squadra che ha cominciato a saper soffrire e che ha cominciato a lottare nei momenti in cui serve. Chiaramente ci vuole anche un pizzico di fortuna, ma le vittorie danno anche fiducia, come dicevo qualche giorno fa, per trovare i canestri decisivi. Non ci siamo riusciti nel terzo quarto, abbiamo veramente fatto fatica a fare canestro, ma ci siamo sbloccati a due minuti dalla fine sul meno sei. Abbiamo vinto e ottenuto questi due punti che per noi sono veramente importanti".

All’orizzonte c’è un’altra trasferta. Dopo domani i Bulls saranno di scena a Jesi per la terza giornata del girone di ritorno. La compagine marchigiana è reduce dalla vittoria in volata (71-69) sul campo di Chieti. All’andata, nella giornata inaugurale del torneo, Chiusi si impose per 72-71 grazie alla tripla sulla sirena di Raffaelli.