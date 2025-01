Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi non si ferma più. Arriva la quarta vittoria consecutiva. A Sant’Antimo decisivo lo sprint finale

SANT’ANTIMO 68 SAN GIOBBE CHIUSI 72

SANT’ANTIMO: Lucas 9, Spernanzoni, Napolitano, Mehmedoviq 4, Spinelli 7, Bonarrigo, Rota 6, Ruggiero 15, Lenti, Berra 9, Riviezzo, Jurcek 18. Allenatore Gandini.

SAN GIOBBE CHIUSI: Baldi, Criconia 10, Ceparano 4, Renzi 13, Fall 1, Chapelli 4, Ius, Gravaghi 19, Raffaelli 12, Rasio 9. Allenatore Zanco.

Arbitri: Manganiello, Leggiero.

Parziali: 16-20, 37-42, 54-54.

SANT’ ANTIMO – Con un parziale di 14-2 negli ultimi quattro minuti la San Giobbe Chiusi espugna Sant’Antimo e centra la quarta vittoria consecutiva. È un ottimo momento per i Bulls, capaci di riaprire e ribaltare una partita che sembrava aver preso la direzione sbagliata. E invece il solito Gravaghi (19 punti), coadiuvato da Renzi e Raffaelli, ha trascinato la truppa al successo. È proprio il prodotto del vivaio Olimpia che in apertura di secondo periodo firma il primo tentativo di allungo (16-24). Sant’Antimo si affida a Jurcek e Ruggiero per rimanere a contatto (22-26), Criconia converte un gioco da tre punti per ridare il +7 ai Bulls (22-29). Tripla di Berra per riportare la formazione campana a -2 (27-29), poi pareggia con Rota. Gravaghi sblocca i Bulls nel tiro dalla lunga distanza, Jurcek porta avanti i suoi con due liberi (35-34). È una fase del gioco particolarmente spezzettata, dopo un primo periodo che invece era stato abbastanza fluida: Chiusi riprende la testa a cronometro fermo, prima con Rasio e poi con Renzi (35-37). Rasio da tre punti e Raffaelli mandano i Bulls al riposo avanti di cinque lunghezze. Dopo la sirena Sant’Antimo riparte con un parziale di 6-0 che le permette il sorpasso (43-42), Rasio ispira la schiacciata di Chapelli (43-44). Jurcek a segno dalla lunga distanza, Ceparano (a lungo in panchina per problemi di falli) dalla lunetta per il -1 (51-50). Gran tripla di Gravaghi per l’ennesimo avvicendamento al comando della gara (52-54). +4 Sant’Antimo in avvio di quarto periodo (61-57), poi Spinelli incrementa il vantaggio con due tiri liberi (63-57). Berra fa centro da tre per il +8 (66-58), capitan Renzi si incarica di guidare la rimonta con cinque punti in fila (66-63), poi bomba di Gravaghi per il -2 (68-66). Anche Criconia partecipa al festival del tiro da tre per il +1 Bulls (68-69), quindi Renzi realizza il +3 (68-71). Sant’Antimo si fa male da sola, fallendo con Jurcek e Lucas tre liberi fondamentali, mentre Raffaelli piazza l’1/2 che chiude i conti.