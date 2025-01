Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi ci prova a Jesi. Coach Zanco: "Recuperate le energie. L’obiettivo? Farci trovare pronti all’inizio»

Terza giornata del girone di ritorno per la San Giobbe Chiusi, di scena a Jesi. Non è stato facile recuperare le energie dopo il turno infrasettimanale e la non breve trasferta a Sant’Antimo, ma coach Zanco (nella foto) nella conferenza stampa di presentazione del match si è detto tranquillo: "Veniamo da una trasferta impegnativa perché andare a Sant’Antimo durante la settimana non è semplice per la gestione logistica – ha sottolineato l’allenatore biancorosso –. Però siamo riusciti a recuperare al meglio le energie, ci siamo allenati bene per quel poco che si poteva in questi due giorni e preparato quello che pensiamo di fare domani a Jesi. Troveremo di fronte a noi la seconda miglior difesa del campionato, quindi una squadra esperta, con tanti senior di categoria".

Avversari non al top della condizione, ma estremamente temibili: "Probabilmente avranno qualche assenza come quella di Marulli, vediamo se recupereranno Cena all’ultimo minuto, però una squadra che ha dimostrato in questi mesi di meritare la classifica che ha – ha aggiunto coach Zanco –, avranno tanta voglia di rivincita dopo la partita di andata, noi dovremo farci trovare pronti soprattutto all’inizio e poi giocare la nostra pallacanestro cercando di alzare i ritmi. Siamo in fiducia, siamo freschi e vogliamo continuare a giocare con questo tipo di energia. Abbiamo visto mercoledì a Sant’Antimo l’aggressività che serve e la voglia di non mollare mai, nemmeno nei momenti di difficoltà".

All’andata, nella giornata d’esordio (il calendario quest’anno è sfalsato), i Bulls si imposero per 72-71 grazie alla tripla a fil di sirena di Raffaelli. In classifica le due squadre sono separate da quattro punti (24 per Jesi, 20 per Chiusi) ma Renzi e compagni sono in striscia positiva da quattro giornate. Palla a due alle 18 al PalaTriccolo, arbitrano Foschini e Scaramellini.