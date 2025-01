Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe a Sant’Antimo. Zanco: "Ora si alza l’asticella»

San Giobbe Chiusi in campo a Sant’Antimo per la seconda giornata del girone di ritorno. I Bulls vanno a caccia del quarto successo consecutivo: "Adesso si alza l’asticella da un punto di vista mentale e caratteriale – ha detto coach Zanco alla vigilia dell’incontro –. Avremo bisogno di trovare quella cattiveria, quell’agonismo e quella sporcizia che ci ha permesso di rientrare in partita con Ravenna ed andare sul più venti nell’ultimo quarto e che ci ha permesso di rimanere in partita e giocarci praticamente tutte le ultime sette-otto partite. Poi sfruttare questo momento di fiducia, positivo anche al tiro, per continuare a costruire la nostra salvezza come primo obiettivo e poi eventualmente quello che verrà".

Cinque partite nei prossimi diciannove giorni: "Ci sarà poco tempo per allenarsi – ha sottolineato Zanco –, e purtroppo tanto tempo da lavorare in sala video, vedere le cose da aggiustare e quegli aspetti tattici che si vogliono utilizzare per affrontare l’avversario successivo. Sostanzialmente ci siamo allenati solo questa mattina (martedì), con le cose che vorremmo provare a fare a Sant’Antimo".

Rispetto all’andata, quando si imposero per 81 a 72 all’Estra Forum, i campani sono diversi: "Hanno dovuto cambiare lo straniero perché Nelson ha chiesto di tornare in patria e per loro è stato un duro colpo – ha aggiunto il coach –. Nelson nella prima parte di campionato ha dimostrato di essere uno dei migliori stranieri e tra i più decisivi del girone, hanno dovuto attraversare questa difficoltà, la settimana scorsa hanno fatto partire Colussa quindi sono una squadra che sta ritrovando gli equilibri all’interno di un gruppo nuovo. Torneranno a giocare nel proprio palazzetto dopo un paio di mesi di assenza, avranno voglia di rivincita e rivalsa. Arrivano da una sconfitta brutta a San Severo e mi aspetto una partita nervosa, tosta e con una Sant’Antimo che venderà cara la pelle".

Palla a due alle 20,30, arbitrano Manganiello e Leggiero.