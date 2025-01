Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi vuole il sesto successo consecutivo. Zanco: "Contro Piombino serve grande concentrazione»

San Giobbe Chiusi in casa con Piombino per confermare lo strepitoso ruolino di cinque vittorie consecutive: "Siamo contenti del momento che stiamo attraversando, la squadra ha capito l’urgenza di muovere la classifica – ha detto Zanco nella conferenza stampa della vigilia – e di fare punti importanti per allungare sulla zona calda e questi sei punti che abbiamo sui playout ci fanno stare da un lato più sereni ma dall’altro mancano ancora tante partite. Dobbiamo continuare a lavorare duro, essere concentrati sul nostro obiettivo primario che è la salvezza diretta. Arriva un avversario che come noi sta lottando per lo stesso obiettivo e quindi dovremo essere ancora più concentrati e ancora più vogliosi di non mollare e di guadagnarci anche questi due punti, perché potrebbero essere veramente importanti".

Piombino, al netto del periodo negativo (cinque ko di fila, sette nelle ultime otto gare) è squadra capace di parziali importanti: "Piombino è una squadra giovane con tanto talento – ha sottolineato l’allenatore dei Bulls –, che vuole correre e alzare i ritmi quando può farlo, trovando canestri in campo aperto con Cartaino, De Zardo, Frattoni e tutta una batteria di giovani piena di energia. Hanno in Nicoli uno specialista nel tiro da tre punti che quando si accende può fare tanti canestri in poco tempo come ha dimostrato all’andata. Hanno dovuto rincorrere un’identità per i cambi di allenatore, hanno perso Ianuale per molto tempo, hanno aggiunto Sipala. In settimana hanno ceduto Pieri però rimangono un gruppo con tanta aggressività, con potenziale, che quando è in fiducia può diventare pericoloso. Noi dovremo essere bravi a far valere la fisicità in campo portare la partita sul nostro ritmo, non andando a trecento all’ora come vorrà fare Piombino".

Palla a due alle 18, arbitrano Esposito e Guercio.