Basket serie B Nazionale. San Giobbe, coach Zanco: "Resettare e ripartire»

La San Giobbe prova a smaltire la delusione del ko in volata a Roma. Coach Nicolas Zanco (foto), al termine della partita nella Capitale vinta dalla Luiss 79-78 dopo un tempo supplementare, ha espresso rammarico: "C’è il pensiero di averla persa noi – ha detto –, l’approccio è stato quello giusto, loro hanno fatto tanti punti nel primo tempo, poi le loro percentuali si sono abbassate, noi siamo stati più attenti in difesa su un paio di situazioni che ci avevano creato delle difficoltà". E ancora: "Peccato, siamo in una situazione di emergenza, poteva essere una partita che ci faceva voltare la stagione. Abbiamo perso per alcuni falli fatti in bonus che non servivano e un paio di rimbalzi in attacco dove la Luiss ha capitalizzato". Alcune scelte hanno fatto la differenza in negativo: "Ci sono state tante situazioni che potevano girare la partita a nostro favore. L’appoggio mancato di Ceparano a 30 secondi dalla fine poteva darci la vittoria, poi un altro errore di Ceparano con un fallo inutile su Pasqualin. Gravaghi ha rifiutato il tiro da fuori e perso la palla andando a cercare il tiro da sotto, Renzi ha sbagliato un tiro simile a quello che ci aveva fatto vincere la partita di Ravenna". Ora focus sul turno infrasettimanale: all’Estra Forum arriverà Cassino. "Adesso abbiamo due partite in casa, con Cassino e Chieti, fondamentali – ha sottolineato Zanco –. Abbiamo bisogno di recuperare energie, ci sono giocatori che hanno giocato quaranta minuti, dovremo cercare di toglierci le scorie di questo risultato. L’idea è liberare la testa, resettare per giocare con Cassino un’altra partita, possiamo fare bene".