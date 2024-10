Basket serie B nazionale. Troppi errori e imprecisioni. San Giobbe cade in casa

CHIUSI

72

SANT’ANTIMO

81

CHIUSI: Di Matteo, Baldi 8, Criconia 12, Ceparano 14, Renzi 3, Longetti, Chapelli 2, Ius 3, Sacchettini 6, Gravaghi, Raffaelli 14, Rasio 10. All. Zanco

SANT’ANTIMO: Lucas 10, Spinelli 12, Berra 6, Nelson 22, Rota 2, Colussa 3, Mehmedoviq 7, Stendardo, Ruggiero 6, Lenti 13. All. Gandini

Arbitri: Gallo, De Rico

Parziali: 15-26, 32-44, 51-71

CHIUSI – Terza sconfitta consecutiva per la San Giobbe Chiusi. Non basta un quarto periodo di cuore e grinta per rimettere le cose in sesto. La Malvin Sant’Antimo passa con merito all’Estra Forum mantenendo il controllo, senza scomporsi quando nel finale i Bulls hanno provato il tutto per tutto. Pessima percentuale da due (14/37), un dato che neutralizza un decoroso 10/26 da tre; lotta quasi pari a rimbalzo (41-39), ma sono tutte voci statistiche bilanciate da un quarto periodo in rimonta. Per i primi trenta minuti era stato un monologo pugliese. Il quintetto di Gandini va subito avanti di sette lunghezze con Lucas, quindi amplia il vantaggio a nove punti con due liberi di Lenti (6-15). Un canestro di Mehmedoviq riconsegna ancora il +9 agli ospiti, due liberi del montenegrino valgono il +11 con cui si va alla prima minipausa. Per i Bulls segna solo Raffaelli, con l’apporto di Rasio, mentre di là Nelson fa il bello e il cattivo tempo. Sant’Antimo tocca il +14 (15-29 sul tabellone), Baldi accorcia; tanti viaggi in lunetta per la squadra di Gandini, con Spinelli che a cronometro fermo piazza i liberi del +15 (25-40). Serve una tripla di Rasio per andare al riposo con qualche speranza di rimettere in piedi la gara. In avvio di secondo tempo Rota firma il +20 (38-58), Nelson fa altrettanto con tre tiri liberi (41-61), Criconia prova a entrare in partita con la tripla del +15 (50-65), Spinelli e Berra restituiscono il +20 alla propria squadra. Ruggiero firma il +22 (51-73), poi i Bulls provano a cambiare marcia sui due lati del campo. Criconia adesso è in ritmo, Baldi lavora bene sulle linee di passaggio avversarie e poi mette la tripla del 67-76. Rasio e Raffaelli non mollano, sono loro i canestri del 72-79, ma il risultato è deciso.