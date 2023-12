Basket serie B Nazionale. Virtus ko, coach Zappi: "Ci siamo subito seduti. Andava gestita meglio la situazione di vantaggio»

La Virtus di mercoledì si è persa per strada. Dopo essere andata sopra di 11 punti nei primi minuti (11-0), la squadra di Mauro Zappi ha lottato come poteva, alla fine l’ha spuntata Jesi di una manciata di punti.

"Siamo partiti con il piano match giusto – sottolinea Zappi – e il nostro inizio è stato importante. Sull’11-0 ci siamo seduti, bene l’impatto iniziale, ma poi dovevamo stringere di più le maglie in difesa dove i marchigiani hanno tanti tiratori esperti e con qualità. La situazione di vantaggio andava gestita meglio".

Una Virtus che dopo aver subito la rimonta, è andata a fasi alterne: "A livello di atteggiamento si può dire poco alla squadra, ma abbiamo regalato dei facili contropiede. Dovevamo essere più attenti e cinici, ora prepariamoci alla prossima sfida dato che avremo pochi giorni per poterlo fare". Nelle prossime due gare la Virtus Imola sarà in viaggio. "Sapevamo di questo periodo un po’ massacrante a livello di trasferte, ci sarà un grande dispendio di energie a livello mentale. Dovremo anche fare i conti con le condizioni di Magagnoli che dovrà fare dei controlli a una mano. Non possiamo o dobbiamo piangerci addosso, Chieti non ha mai perso in casa. Dimentichiamo Jesi e stiamo uniti".